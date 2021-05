Feiernde stürzten in Innsbrucker Sillschlucht von einer Felskante

Noch während der Einsatz lief, wurden die Retter ein weiteres Mal gerufen. An derselben Stelle wie der 31-Jährige zuvor war ein 25-Jähriger über die Felswand gestürzt. Auch er verletzt, mit Frakturen an der Wirbelsäule und dem linken Arm. „Ihn brachten wir ebenfalls zu den Gleisen und von dort per Lok in die Stadt“, berichtet Berloffa. Für die Dauer der Aktion – und weil viele Leute aus der Sillschlucht strömten – wurde die Zugstrecke gesperrt. „Um fünf Uhr in der Früh war alles vorbei.“ Warum die beiden jungen Deutschen an der gleichen Stelle in die Tiefe stürzten, weiß der Bergretter nicht. In dem Bereich sei es jedoch matschig gewesen. „Die Tage zuvor hat es geregnet, in der Schlucht war es noch nicht trocken.“