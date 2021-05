Musk schickte mit Comedy-Auftritt Kryptowährung auf Talfahrt

Der Auftritt TV-Auftritt von Elon Musk war in den USA mit Spannung erwartet worden, besonders auch von Anhängern von Kryptowährungen. Als ein Darsteller der US-Show „Saturday Night Live", Michael Che, fragte: „So, it's a hustle?", antwortete Musk: „Yeah, it's a hustle." Das reichte, um den Kurs der Kryptowährung kräftig fallen zu lassen.