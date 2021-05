Flick vollendete sein Bayern-Werk: Auch der 9. Titel gibt einen "Kick"

München - Serienmeistertitel Nummer neun hat Bayern Münchens Trainer Hansi Flick am Samstag mit Schampus begossen. Das 6:0 über Borussia Mönchengladbach fiel für David Alaba und Co. stilecht aus und eröffnete Triplepacker Robert Lewandowski die große Chance, den Torrekord von Gerd Müller zu übertreffen. "Das Spiel war eines Meisters würdig", schwärmte Flick, der kurz vor dem Abschied steht.

Gut möglich, dass man mit Lewandowski weitergekommen wäre. Der Pole stellte seine Klasse am Samstag mit seinen Treffern 37, 38 und 39 unter Beweis und hat in den verbleibenden Partien gegen Freiburg und Augsburg zwei Chancen, den legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller zu knacken. "Es hilft nicht, wenn du es zu sehr willst", sagte der Pole. Jeder aber konnte ihm zuvor auf dem Platz ansehen, wie sehr er es will.

Unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann soll 2022 Meistertitel Nummer zehn en suite folgen. Der künftige Vorstandschef Oliver Kahn fachte den Hunger jedenfalls sofort neu an. So eine Serie sei "noch keiner Mannschaft auf diesem Planeten gelungen", schwelgte Ex-Titan Kahn - jedenfalls nicht in einer der großen europäischen Ligen. Ausnahme Juventus, das ebenfalls neun Serientitel am Konto hat.