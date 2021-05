Motorräder kollidierten auf B181 in Jenbach: zwei Verletzte

Jenbach – Zu einem Zusammenstoß zweier Motorräder kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der B181 bei Jenbach.

Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Kundl fuhr von Eben am Achensee kommend in Richtung Wiesing. In einer leichten Rechtskurve oberhalb von Fischl kamen ihm zwei Motorräder entgegen. Ein 29-Jähriger aus Jenbach geriet dabei mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn touchierte das Fahrzeug des 46-Jährigen seitlich.