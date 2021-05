Tirolerin Stigger bei Weltcupauftakt in Albstadt Achte im Cross Country

Albstadt - Die Tirolerin Laura Stigger hat am Sonntag beim Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Albstadt im Cross Country mit Rang acht ein weiteres A-Limit für die Olympia-Qualifikation erbracht und kann sich damit ab nun gezielter auf die Spiele vorbereiten. Zwei A-Normen für die Spiele hat die 20-Jährige schon vom Vorjahr in Nove Mesto stehen. In Albstadt hatte sich Stigger zwischenzeitlich auf Rang fünf vorgearbeitet, in Runde vier war sie die Schnellste des Feldes.