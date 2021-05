Nach Jagdausflug verschollen: Ehemaliger Nawalny-Arzt in Russland vermisst

Nawalny war in diesem Krankenhaus in Omsk behandelt worden.

Omsk – Ein russischer Arzt, in dessen Krankenhaus der Kremlgegner Alexej Nawalny direkt nach einem Giftanschlag im vergangenen Jahr behandelt wurde, gilt als vermisst. Alexander Murachowski, mittlerweile Gesundheitsminister der sibirischen Region Omsk, kam von einem Jagdausflug am Freitag nicht zurück, wie die Staatsagentur Tass am Sonntag unter Berufung auf einen Polizeisprecher meldete.