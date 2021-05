Tourengeher rutschte auf Zuckerhütl aus: Helikopter barg Verletzten

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Gipfels.

Neustift im Stubaital – Bei einer Skitour verletzte sich am Sonntagnachmittag ein 36-jähriger Tourengeher. Der Deutsche rutschte beim Aufstieg auf den Gipfel des Zuckerhütl an einer felsigen bzw. eisigen Stelle aus. Dabei verletzte sich der 36-Jährige am Knie. Er und seine Begleitung (30) setzten einen Notruf ab, die beiden wurden vom Polizeihubschrauber Libelle mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen. (TT.com)