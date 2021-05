Zverev holte sich in Madrid 15. ATP-Titel seiner Karriere

Madrid – Alexander Zverev hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das ATP-Masters-1000-Tennis-Turnier von Madrid gewonnen. Der Weltranglistensechste kämpfte am Sonntag im Finale den Italiener Matteo Berrettini nach 2:40 Stunden mit 6:7(8),6:4,6:3 nieder und holte sich wie auch schon 2018 - mit einem Finalsieg über Dominic Thiem - den Siegerpokal. Zverev war der logische Sieger nachdem er zuvor Topfavorit Rafael Nadal und danach im Halbfinale auch Thiem in zwei Sätzen bezwungen hatte.