Elfjährige rutschte am Piburger See aus: Boot musste Verletzte bergen

Oetz – Der Muttertag hat für eine Elfjährige schmerzhaft geendet. Die Elfjährige war gemeinsam mit ihren Eltern am Nachmittag am Piburger See unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr wollte sie an einem steilen Felsen ins Wasser steigen. Dabei rutschte sie aus und erlitt eine Kniescheibenluxation am linken Bein.