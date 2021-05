„Lanner Kulturdreh“ nimmt Fahrt auf: Initiative in Lans startet

Nun möchte der Verein eben einen neuen Raum für kulturellen Austausch eröffnen. So wartet bereits am 21. Mai der erste „Literatursalon“ mit Eberhard Sauermann und Christoph W. Bauer, Thema sind Leben und Werk Georg Trakls. Neben bekannten Namen wie Hans Platzgumer oder Judith W. Taschler (Lesungen am 17.9. bzw. 19.11.) will das Kulturdreh-Team auch und vor allem „die Potenziale von Menschen aus Lans und Umgebung heben“.