Tiroler Schwimmbäder tragen nur zu 46 Prozent ihre Kosten

Innsbruck – Vier kommunale Schwimmbäder in Tirol, die entweder von der Gemeinde selbst oder durch eine gemeindeeigene Gesellschaft betrieben werden, hat der Landesrechnungshof in den vergangenen Monaten unter die Lupe genommen. Und zwar in Ellmau, in Pettneu am Arlberg, in Steeg und in Wattens. „Allen vier Schwimmbädern war gemeinsam, dass die Gemeinden beträchtliche Zuschüsse bzw. Aufwendungen leisten mussten. Diese Leistungen bezogen sich insbesondere auf die Deckung des Betriebsabgangs, den Schuldendienst für Darlehen der Gesellschaften oder Arbeiten von Bauhofmitarbeitern“, so das Fazit der Prüfer.