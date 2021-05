Mit „Sackl und Rap“ gegen Krise: Projekt aus Landeck gegen Corona-Folgen

„Wir haben uns gefragt, wie wir am besten mit jungen Leuten zum Thema Krisenbewältigung ins Gespräch kommen“, erläuterte Norbert Zangerl, Leiter der Offenen Jugendarbeit Landeck (OJA), kürzlich beim Info-Stand am Stadtplatz. Dort machte das „Seuchen-Sackl“ neugierig, das zum Mitnehmen angeboten wurde. Das OJA-Team hat das Sackl mit „zweckdienlichem Inhalt“ bestückt, mit je drei FFP2-Masken, Desinfektionstüchern, einem Antigen-Selbsttest sowie Info-Material, Aufklebern und Süßigkeiten. Im Vordergrund der Aktion steht, so Zangerl, die Einladung zum Erfahrungsaustausch über den Umgang mit der Krise.