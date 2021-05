„Ein Ort, wo jeder ins Raster passt“: Geschützte Werkstätte Tirol mit Rap-Song

Mit dem Lied „Leidenschaft“ zeigen die Lehrlinge der Geschützten Werkstätte Tirol, was sie alles auf dem Kasten haben. © ueberall.GmbH

Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Es ist eine Melodie, die einen sofort abholt. Ein Text, der mitten ins Herz trifft. Und doch ist es eine ungewöhnliche Kombi. Denn die Geschützte Werkstätte (GW) hat den Tiroler Rapper Mode gebeten, mit ihnen ein Lied aufzunehmen. Mitten in der Werkshalle und gemeinsam mit Menschen mit Behinderung hat der junge Rapper ein Musikvideo gedreht, das den Menschen aus der Seele spricht, Mut macht und vor allem für gute Laune sorgt.

📽️ Video | Mode: Leidenschaft feat. GW Tirol

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

„Für manche fühlt sich das Leben wie ein Test an, für den man nicht gelernt hat. Es zieht einen auf den Boden wie die Schwerkraft, wie schön wäre es, gäbe es eine Werkstatt – für deine Seele und deinen Körper, wo man alle Teile, die nicht funktionieren, reparieren kann. Das wär’ doch nice! Doch leider gibt es Narben, die nie wieder verheilen. Doch es gibt auch viele Menschen, die diese Erfahrung teilen – z. B. hier in meiner Nachbarschaft ist ein Ort, wo ein jeder ins Raster passt.“ – So lauten die ersten Zeilen des Liedes „Leidenschaft“. Einen Werbesong wollte Rapper Mode nie schreiben. Er will das texten, was er fühlt. Doch das Projekt mit der GW Tirol und der Agentur Überall überzeugte ihn. „Immerhin geht es um einen guten Zweck“, sagt er gegenüber der TT.

Für GW-Geschäftsführer Klaus Mair ist das Musikvideo ein wichtiger Schritt. Durch Corona und den Entfall der Berufsspionage-Tage gab es keinen Kontakt mehr zu möglichen Lehrlingen. „Daher wollten wir etwas machen, das sie trotzdem anspricht. Und da kamen wir auf diese Idee“, sagt Mair. Mittlerweile sind bei der GW 54 Bewerbungen für Lehrstellen eingegangen. Das Besondere: Heuer bietet die GW zehn neue Lehrstellen für Menschen mit Behinderung an. Für Mair ist das eine Herzensaufgabe, er rät anderen Unternehmern: „Man soll nicht darauf schauen, was ein Mensch nicht kann, sondern, was er kann. Die Kunst ist, die richtige Arbeit für einen Menschen zu finden.“

E-Bike und 10 x € 300,- Sportgutscheine gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent