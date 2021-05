Starke Auftritte der Mountainbike-Asse spitzen den Olympia-Kampf zu

Albstadt – Die Erwartungen an Tirols junge Mountainbikerinnen waren vor dem Weltcup von Albstadt groß – und der Ertrag ist fast noch größer. Einen Tag nach dem überlegenen Sieg der Silzerin Mona Mitterwallner (Trek Vaude) im ersten U23-Rennen legte gestern die Haimingerin Laura Stigger (Team Specialized) nach. Die 20-Jährige fuhr im Cross-Country-Elite-Rennen auf den achten Rang. „Mit Fortdauer kam ich immer besser in Schwung und fühlte mich am Bike immer wohler. Rang acht ist für mich ein tolles Ergebnis“, sagte Stigger, für die es nach den beiden fünften Plätzen im Vorjahr das dritte A-Limit in Bezug auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio (JPN/30.7.–8.8.) war.