Nach Knöchelverletzung bricht Ermacoras Welt nicht zusammen

Innsbruck – Vor einigen Wochen wäre für den Tiroler Beachvolleyballer Martin Ermacora angesichts der gestrigen Diagnose wohl „die Welt zusammengebrochen“. Aber gestern wirkte der 27-jährige Innsbrucker, der sich samstags an der Seite von Moritz Pristauz beim Olympiavorausscheidungsturnier in Baden eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, wieder gefasst: „Ich kann es nicht ändern“, befand der EM-Dritte. Zwei Bänder im linken Knöchel seien gerissen, aber eine knöcherne Verletzung habe man im Zuge der gestrigen Magnetresonanzuntersuchung nicht feststellen können. „Das bedeutet normalerweise sechs Wochen Pause“, meinte der 2,03 m große Hüne. Aber nicht im Spitzensport: Zwar wird Ermacora wohl die beiden World-Tour-Stationen in Sotschi (RUS) und Ostrava (CZE) ausfallen lassen, aber das entscheidende Turnier um die Olympia-Qualifikation habe man am Radar: Im niederländischen Den Haag geht es Ende Juni im Reigen von 16 Länderteams um einen Olympiastartplatz.