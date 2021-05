Gipfel noch nicht erreicht: Mit dem Radboom steigen auch die Verletzungen

40 Prozent der Verletzungen werden an den oberen Extremitäten verzeichnet.

Wer sein Rad liebt, der fährt. Die Corona-Pandemie hat den Trend Radfahren verstärkt. So rechnet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) heuer mit 300.000 Erwachsenen, die regelmäßig das Rad benützen. Und was am Wochenende auf Tirols Radwegen und Almstrecken los ist, lässt nicht nur sportaffine Geister staunen. Doch die Fortbewegung auf zwei Rädern birgt auch Gefahren. Verletzungen nehmen zu.