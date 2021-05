Gut zu wissen: Diese Regeln, Tests oder Fristen gelten ab Mittwoch

Getestet, geimpft oder genesen: Wer die für 19. Mai angekündigten Öffnungen in Anspruch nehmen will, muss eines dieser drei Kriterien erfüllen.

Speisen und Getränke dürfen nur am Sitzplatz konsumiert werden, bei Imbiss- und Gastronomieständen an Verabreichungsplätzen auch im Stehen. Eine Abholung von Speisen ist zu den regulären Öffnungszeiten (5 bis 22 Uhr) möglich. Für Imbissstände und zur Abholung ist kein Test erforderlich.

Gegenüber Gästen, die nicht zum gemeinsamen Haushalt gehören oder nicht in einer gemeinsamen Wohneinheit untergebracht sind, muss ein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden. Auch gilt in allgemein zugänglichen Innenräumen Maskenpflicht.

In diesen sowie in den Stationen gelten die Abstands- und Maskenregeln nach wie vor. Es darf aber davon abgewichen werden, wenn die Öffis zu voll sind. In Taxis etc. gilt die Regel von höchstens zwei Personen pro Sitzreihe. Seil- und Zahnradbahnen dürfen nur bis zur Hälfte der Kapazität gefüllt werden.