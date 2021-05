Regeln, Tests und Nachweise: Wie die Öffnungswelle abläuft

Die Organisation und Verteilung der Selbsttests an die Betriebe wird von den Bundesländern regional unterschiedlich durchgeführt, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Der Bund stelle die Tests zur Verfügung. Grundsätzlich ist geplant, dass sich jeder Betrieb die benötigten Testkits an einer Ausgabestelle in der Region abholen kann.