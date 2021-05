Mögliches Comeback für Maiferien: Palfrader überlegt Reform

Innsbruck – „Eine Umfrage der Bildungsdirektion betreffend Ferienregelung an allen Schulen bestätigt, dass an den Herbstferien nicht gerüttelt wird“, sagt Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Die Herbstferien sind 2020 auf Drängen des Bundes vereinheitlicht worden. Somit können auch Eltern von Kindern in verschiedenen Schulstufen und -formen zum selben Termin ihren Urlaub planen.