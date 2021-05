FC Wacker vor dem Abgrund: Machtkampf mit Investor, Vorstand soll gehen

Innsbruck – In den vergangenen Wochen überschlugen sich beim FC Wacker Innsbruck förmlich die Ereignisse, seit Jahresanfang, seit mehreren Monaten also, ist das Tischtuch zwischen dem Hamburger Investor und dem Tiroler Vereinsvorstand endgültig zerschnitten. Das, was im vergangenen Jahr als „bahnbrechend“ tituliert wurde, um den darbenden Traditionsverein aus den Seilen zu holen, scheint sich nun – trotz gültiger Verträge – als Seifenblase zu entpuppen.