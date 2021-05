Viele Verletzte: Ohne richtige Vorbereitung kein sicheres Grillvergnügen

Kufstein, Innsbruck – Beim Wechseln der Gasflasche an einem Grill passierte am Sonntagnachmittag in Kufstein das Unglück: Ein 20-Jähriger wollte gerade eine neue Flasche anschließen, als sich vermutlich aufgrund der Hitze des Grills das noch in der Luft befindliche Gas entzündete. Bei der Explosion erlitt der junge Mann Verbrennungen zweiten Grades an Beinen und Armen sowie im Gesicht. Er wurde zunächst in die Unfallambulanz des BKH Kufstein eingeliefert und schließlich in die Innsbrucker Klinik überstellt.