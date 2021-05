„Scharnitzer Mischung“ treibt neue Blüten: Absam setzt Initiative

BM Manfred Schafferer aus Absam (l.) und Naturpark-GF Hermann Sonntag wollen am Halltal-Eingang Artenvielfalt sichtbar machen.

Absam – Rund 86 % des Absamer Gemeindegebiets liegen im Naturpark Karwendel. Vor inzwischen zehn Jahren hat die Gemeinde den viel frequentierten Eingang ins Halltal komplett neu gestaltet, nun setzt man (im buchstäblichen Sinn) eine weitere kleine Initiative. Am Eingang zum Halltal bringt man mittels der sog. „Scharnitzer Mischung“ eine naturnahe Blumenwiese zum Blühen.

Das umfassend umgestaltete Scharnitzer Naturpark-Infozentrum – eben auch mit artenreich blühendem Außenbereich – zieht neben menschlichen Besuchern auch Insekten und Vögel verstärkt an. Daher wolle der Naturpark Karwendel in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit seinen Partnern sämtliche Besucherzentren in diese Richtung neu gestalten, sagt GF Hermann Sonntag.