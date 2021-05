Nach weniger Zulauf: „Ruhe vor dem Sturm“ in der Tiroler Schuldnerberatung

Außerdem waren Finanz und Sozialversicherung auch dazu angehalten, sich bei Insolvenzanträgen zurückzuhalten. Entsprechend gab es im Vorjahr auch um ein Drittel weniger Privatkonkurse als im Jahr davor. „Zudem macht es für viele nicht viel Sinn, als Arbeitsloser einen Privatkonkurs zu beantragen. Das kommt bei der Jobsuche nicht gut an“, so Pachl. Aktuell aber würden bereits wieder mehr Privatkonkurse beantragt. Weil diese Anträge wohl erst im August/September entschieden werden, fielen sie auch in die Insolvenz-Neuregelung, die eine verkürzte Rückzahlung von 3 Jahren (bisher 5 Jahre) vorsieht, meint Pachl.

Inwieweit die Corona-Maßnahmen viele Menschen in die Schuldenfalle getrieben hätten, könne man derzeit nicht mit Zahlen belegen. „Die Betroffenen sind ja noch nicht bei uns“, so Pachl. Es sei jedenfalls nicht so, dass es weniger Verschuldung gibt, erklärt der Schuldnerberater. Vielmehr würden sich Betroffene noch zurückhalten, weil angesichts der Corona-Hilfsgelder mitunter auch der Druck für den nötigen Schritt in die Entschuldung fehle. Man werde daher die Hilfsmaßnahmen wieder zurückfahren müssen, meint Pachl: „Denn in unserem Wirtschaftssystem bedeutet ein Konkurs, dass marode Finanzverhältnisse aufgedeckt werden.“ Mitte des Jahres Voraussichtlich mitte des Jahres wieder steigen.