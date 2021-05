Würfel sind im Unterhaus gefallen: "Wir werden die Hinrunde zu Ende spielen"

Innsbruck – Während viele andere Bundesländer (Burgenland, Kärnten, Salzburg...) bereits vor einiger Zeit über Verbandsentscheidungen die Saison 2019/20 ein zweites Mal annulliert und somit ohne Wertung für beendet erklärt haben, war Tirol in Pandemie-Zeiten und im Frühjahr bei allen Schwierigkeiten so etwas wie das „gallische Dorf“, das sich nicht ein zweites Mal vom Coronavirus in die Knie zwingen lassen will. Mit Erfolg: „Es war unstrittig, dass wir fertigspielen wollen“, erklärte TFV-Präsident Josef Geisler nach der Sitzung, die folgendes nach sich zieht.