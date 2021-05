Showdown um die "Große Lüge": Republikanerin Cheney droht Abwahl

Bei jenen Republikanern, die Trump immer noch ergeben sind, wird sie damit immer mehr zur Außenseiterin, gar zur Geächteten. Diese Woche am Mittwoch soll die Politikerin aus dem "Cowboy State" Wyoming als Conference Chair – gewissermaßen als Fraktionsmanagerin – abgesägt werden.

Nachfolgerin soll die 36-jährige Abgeordnete Elise Stefanik werden, die sich vor allem durch große Loyalität gegenüber Trump hervorgetan hat. Die Personalie ist nicht ohne Ironie: Die Jung-Politikerin aus dem Bundesstaat New York galt lange als moderat, einige Konservative lehnen sie gar als zu liberal ab. Aber bei den Republikanern des Jahres 2021 scheint nur noch eines wirklich zu zählen: bedingungslose Treue zu Trump.

Dazu gehört in erster Linie, sich den Wahlbetrugsvorwürfen des Ex-Präsidenten anzuschließen. Der 74-Jährige verbreitet nach wie vor die Verschwörungstheorie, in Wirklichkeit habe er und nicht Biden die Präsidentschaftswahl vom 3. November gewonnen.

Elise Stefanik stimmte in Trumps Betrugsvorwürfe ein.

Was als Hirngespinst eines schlechten Verlierers abgetan werden könnte, hat gefährliche Konsequenzen: Einer neuen Umfrage zufolge glauben 70 Prozent der Anhänger der Republikaner nicht, dass Biden die Wahl rechtmäßig gewonnen hat. Das untergräbt nicht nur das Vertrauen in das Wahlsystem, sondern kann auch zu Gewalt führen: Die Erstürmung des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger vom 6. Jänner war eine direkte Folge von Trumps Wahlbetrugsvorwürfen und Aufwiegelungen.