Leja und Mattle als Landesräte bestätigt, Kircher neue Landtagsvizepräsidentin

Annette Leja wuchs im Tiroler Unterland auf. Die 51-Jährige verbrachte ihre Kindheit in Reith im Alpbachtal und studierte in Innsbruck Betriebswirtschaft. Nach ihrem Studium begann sie im Jänner 1995 als Verwaltungsassistentin im Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern in Innsbruck. Dort sollte sie bis zum Beginn ihrer politischen Laufbahn auch bleiben. Bereits 1996 wurde Leja zur Verwaltungsdirektorin des privaten Spitals, seit 2002 war sie Geschäftsführerin.

Leja, die Mitglied des ÖVP-Wirtschaftsbundes ist, war in der Wirtschaftskammer im Fachverbandsausschuss der Gesundheitsbetriebe tätig. Außerdem ist sie Mitglied der Fondskommission des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf). Leja ist verheiratet, lebt in Lans in der Nähe von Innsbruck und hat einen 14-jährigen Sohn.

Anton Mattle, aufgewachsen in Galtür, lernte die breite Öffentlichkeit 1999 kennen, als er bei der Lawinenkatastrophe als Bürgermeister die Ausnahmesituation organisierte. 1986 wurde er mit nur 23 Jahren zum Vizebürgermeister der Paznauner Gemeinde gewählt, 1992 dann zum Bürgermeister.

Im Jahr 2003 wagte Mattle, der 1989 die Meisterprüfung in Radio- und Fernsehtechnik abgelegt hatte, den Sprung in die Landespolitik. Seither war er Mitglied des Tiroler Landtages, zehn Jahre später wurde er erster Landtagsvizepräsident. Mattle wird über die Parteigrenzen hinweg geachtet. Dies wurde nach der Landtagswahl 2018 bestätigt, nachdem er von 35 der 36 Mandatare erneut zum Vize gekürt wurde. Bei ebenjener Landtagswahl ging er auch als "Vorzugsstimmenkaiser" hervor, in seinem Wahlkreis Landeck holte er 8012 persönliche Kreuzerl.

Neben seiner politischen Arbeit fungierte Mattle als Geschäftsführer seiner Firma Elektro Mattle und Geschäftsführer des Alpinarium Galtür, einem "Ausstellungs- und Dokumentationszentrum zum Leben im hochalpinen Raum". Zudem ist der 58-Jährige stellvertretender Landesleiter der Bergrettung Tirol. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Sophia Kircher, geboren 1994 in Innsbruck, maturierte 2012 am Realgymnasium Ursulinen und schloss anschließend das Magister-Studium der Wirtschaftswissenschaften ab. Während ihres Studiums war sie als Mitglied der AktionsGemeinschaft im ÖH-Vorsitz an der Uni Innsbruck und Mitarbeiterin im Bundesbüro der JVP in Wien als Referentin im Team von Sebastian Kurz. Nach Abschluss des Studiums war sie in einer Marketingagentur tätig.