Osttiroler nach Forstarbeiten schwer verletzt bei Auto gefunden

Schlaiten – Ein 64-Jähriger brach am Montag alleine zu Forstarbeiten in Mesnerdorf im Gemeindegebiet von Schlaiten auf. Als er gegen 21 Uhr noch immer nicht zu Hause war, machte sich seine Frau gemeinsam mit einem Bekannten auf die Suche. Schon bald fanden sie den Mann bei seinem Fahrzeug. Er hatte schwere Kopfverletzungen. Sofort setzten sie einen Notruf ab. Der Osttiroler wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.