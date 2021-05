So schnell holt einen die Realität ein! Denn es ist nur vier Wochen her, dass an dieser Stelle für die Visionen des neuen Wacker-Investors Matthias Siems geworben wurde. Das Auftreten des Hamburgers im Rahmen eines exklusiven Medienauftritts war keineswegs großspurig, sondern vielmehr als Strategie der kleinen Schritte auszumachen.