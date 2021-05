Pandemie in Indien: Leichen von Covid-Opfern im Ganges angeschwemmt

Corona-Opfer werden am Ganges verbrannt.

Neu-Delhi – Dutzende Leichen sind im indischen Fluss Ganges angeschwemmt worden. Bei den meisten der 35 bis 40 Toten handle es sich wohl um Corona-Tote, deren Angehörige zu arm für eine Einäscherung waren und die Leichen deshalb in den Fluss gelegt hätten, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter am Dienstag. Die Toten dürften vier bis fünf Tage im Wasser getrieben sein.

Einige wenige Leichen pro Tag durch Wasserbestattungen seien nicht ungewöhnlich, sagte der Behördenmitarbeiter. Im Zuge der zweiten Corona-Welle in Indien sei die Zahl jetzt jedoch so hoch. Örtliche Medien berichteten, dass lokale Anrainerinnen und Nachbarn in Panik gerieten, sich durch die angespülten sterblichen Überreste mit dem Coronavirus zu infizieren. "Wir müssen die Toten begraben", sagte etwa ein Dorfbewohner dem Fernsehsender NDTV.