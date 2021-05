Motorrad-Ikone Harley-Davidson lanciert eigenständige Elektromarke

Milwaukee – Das US-Traditionsunternehmen Harley-Davidson will künftig noch stärker auf Elektromotorräder setzen. Der Konzern kündigte am Montag (Ortszeit) an, dafür unter der Marke LiveWire eine eigene und unabhängige Sparte an den Start zu bringen. "Indem wir LiveWire als vollelektrische Marke einführen, ergreifen wir die Gelegenheit, den Markt für E-Fahrzeuge anzuführen und zu definieren", erklärte Vorstandschef Jochen Zeitz in einer Pressemitteilung.