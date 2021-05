Brand in Einfamilienhaus in Telfes: Söhne entdeckten Feuer

Telfes – In einem Einfamilienhaus in Telfes im Stubaital ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die beiden Söhne der fünfköpfigen Familie bemerkten gegen 12.40 Uhr das Feuer, das in einem Zimmer im Obergeschoß ausgebrochen war. Die Familie versuchte zunächst noch selbstständig die Flammen zu löschen, was jedoch nicht gelang. Alle konnten aber das Gebäude noch rechtzeitig verlassen.