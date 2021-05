Tiroler Betriebe sehen „Öffnung mit angezogener Handbremse“

Innsbruck – Nach dem grünen Licht der Bundesregierung bereiten sich Tausende Betriebe in Tirol auf die Öffnung am 19. Mai vor. „Wir haben große Vorfreude und sind alle total motiviert“, sagt Alois Rainer, Wirte-Obmann in der Tiroler Wirtschaftskammer. Die von der Bundesregierung verordneten Hygienemaßnahmen stellen die Betriebe jedoch vor große Herausforderungen, sagen Branchensprecher bei einem TT-Rundruf.