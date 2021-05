Neue Milser Dorfchefin Daniela Kampfl baut auf Konsens

Über Mils hinaus bekannt ist Kampfl, Jahrgang 1973 und verheiratete Mutter zweier Söhne, seit 2016 als Landes-geschäftsführerin des VP-Wirtschaftsbundes. Ebenfalls seit 2016 ist sie Gemeinderätin und steht u. a. dem Bildungsausschuss vor. Im TT-Gespräch kündigt sie an, rasch ins Arbeiten kommen zu wollen, um die knapp 300 Tage bis zu den Gemeinderatswahlen „gemeinsam gut zu nützen“. Dazu gehöre vor allem, für das nächste Jahr ein „seriöses, aber auch zukunftsträchtiges“ Budget zu schnüren. Schon Ende Sommer, Anfang Herbst wolle sie eine Arbeitssitzung mit allen Fraktionen und Ausschussobleuten einberufen. Generell möchte sie den anderen Listen im Hinblick auf große Projekte das Angebot von Arbeitssitzungen außerhalb der Gemeinderatstermine machen, um Fragen und Sichtweisen einbringen zu können. In ihrer ungewöhnlichen, persönlich gehaltenen Antrittsrede streute Kampfl den einzelnen, „sehr erfahrenen“ Gemeinderäten Rosen – sandte also klare Signale auch an die Opposition aus, die mit Hanser zuletzt einige Sträuße ausgefochten hatte.