Parkgebühren am Blindsee in Biberwier um 150 Prozent angehoben

Noch herrscht Idylle am Blindsee. Doch mit dem Sommer setzt auch der Ansturm an Badegästen ein. Nicht selten sind dann Zufahrt und Parkplatz schon am späten Vormittag überlastet.

Biberwier – Das letzte Wochenende lieferte einen ersten Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Wer Abkühlung sucht, strömt an heißen Tagen entweder ins Freibad oder versucht, an einem der heimischen Seen noch ein Plätzchen zu ergattern. Ein beliebter Treffpunkt hierfür ist der Blindsee in Biberwier – längst nicht mehr nur für die Zwischentorener, sondern auch für viele Sonnenhungrige und Wasserratten jenseits des Fernpasses.