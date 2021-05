Neustart in der Tiroler Landesregierung, aber weiter im Krisenmodus

Innsbruck – Nach der Personalrochade in der Vorwoche hat der Tiroler Landtag gestern die beiden neuen ÖVP-Regierungsmitglieder gewählt. Annette Leja führt jetzt das Gesundheits- und Wissenschaftsressort, der langjährige Landtagsvizepräsident Toni Mattle übernimmt die Wirtschaftsagenden. Im Vorfeld häuften sich besonders im Wirtschaftsbund die kritischen Stimmen, der Wirtschaftsflügel in der ÖVP hätte lieber ihren Kammerpräsidenten Christoph Walser in der Regierung sitzen gesehen. Doch nach mehreren Aussprachen zwischen Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Walser bzw. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl haben sich die Wogen vorerst geglättet.