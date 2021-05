Wildschönau erhält 2022 ein neues Gesundheitsresort

„Mit dem Mountain Health Resort in der Wildschönau realisieren wir unser erstes Projekt in Österreich und erweitern mit diesem einzigartigen Flagship im Gesundheitssektor unser Produktportfolio um Gesundheitsimmobilien“, erklärt WHS-Geschäftsführer Marc Bosch. Der Fokus liege auf der sanften Revitalisierung des Altbestandes Kellerwirt in enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt, wie die WHS betont. „Besonders wichtig ist uns, die 850-Jahre-Historie des Kellerwirts zu wahren und durch eine sanfte Renovierung und die harmonische Integration des Neubaus das Resort in eine nachhaltige Zukunft zu führen“, sagte WHS-Projektmanager Andreas Möck.