Tiroler Landestheater nützt drei Bühnen: Comeback der Kultur am Supermittwoch

Innsbruck – Der 19. Mai wird zum Supermittwoch. Das Tiroler Landestheater nützt gleich drei Bühnen, um das Ende des Kultur-Lockdowns geballt zu zelebrieren. Im Großen Haus ist Astor Piazzollas Operita „María de Buenos Aires“ zu sehen, in den Kammerspielen die Bühnenversion von Daniel Wissers preisgekröntem Roman „Königin der Berge“. Karten sind für diese beiden Auftaktevents fast keine mehr verfügbar. Viel besser sieht es in dieser Hinsicht beim 7. Symphoniekonzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck (TSOI) im Saal Tirol aus (Lieder von Alban Berg, 3. Symphonie von Brahms): Für die drei angesetzten Termine von 19. bis 21. Mai (20 Uhr) besteht kein Kartenmangel.

Am 20. Mai wird im Großen Haus Schillers „Kabale und Liebe“ vom Herbst wieder aufgenommen. In den Kammerspielen geht die Komödie „Der süßeste Wahnsinn“ in Szene. Ab 27. Mai folgt Janácˇeks Oper „Katja Kabanowa“ im Großen Haus. Das Schauspiel „jedermann (stirbt)“ von Ferdinand Schmalz (ab 4.6.) und Benjamin Brittens Oper „The Rape of Lucretia“ (ab 19.6.) kommen dann im Juni erstmals vor ein Saalpublikum.