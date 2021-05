Mütter ohne Namen: Anonyme Geburt auch nach 20 Jahren noch ein Tabu

Frauen, die sich für eine anonyme Geburt entscheiden, können dem heranwachsenden Kind einen Brief mit Bildern hinterlassen.

Innsbruck – Die aktuelle Lebenssituation ist ein Desaster, der Vater nicht auffindbar, das Konto leer und für eine Abtreibung ist es zu spät. Jede Betroffene hat ihre eigenen Gründe, warum sie ein Kind nicht selbst großziehen will oder kann. In früheren Zeiten kam es daher immer wieder zu Kindesweglegungen oder Kindstötungen. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es in Österreich die Option zur anonymen Geburt, doch noch immer wird das Thema tabuisiert.