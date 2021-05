Mountainbiker haben kaum Möglichkeit legal zu fahren

Innsbruck – Mit den frühlingshaften Temperaturen treibt es nicht nur die Wanderer auf die Berge, auch die Mountainbiker sind aus den Startlöchern gekommen. Das Nebeneinander von Wanderern, Bikern, Tieren und Jägern birgt aber auch Konfliktpotenzial. Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) hat im vergangenen Herbst eine Umfrage durchgeführt, an der 15.000 Menschen teilgenommen haben. Dabei zeigte sich, dass die Möglichkeiten, legal am Berg unterwegs zu sein, begrenzt sind.

Positiv hervorgehoben wurde indes, dass 45 Prozent keine negativen Erfahrungen mit anderen am Berg gemacht haben. Am häufigsten genannt wurden Konflikte mit Jägern, Wanderern und Grundstücksbesitzern. Was das Thema Haftung betrifft, brauche es mehr "Aufmerksamkeit und Aufklärung". "Ist eine Forststraße oder ein Wanderweg nicht freigegeben, so haften Grundstücksbesitzer*innen für einen Unfall nur dann, wenn ihnen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann", informierte der ÖAV. Wenn eine Strecke freigegeben sei, greife eine in den Modellen beinhaltete Haftpflichtversicherung, die den Grundstücksbesitzer bzw. Wegehalter auch bei leichter Fahrlässigkeit decke. (APA)