Verschworener Wacker-Haufen will sich den Relegation-Platz sichern

Innsbruck – „Ich bin gestählt von meiner Zeit in München bei den Löwen. Das bringt mich nicht aus der Fassung“, konzentriert sich Wacker-Coach Daniel Bierofka trotz der Unruhe rund ums Tivoli voll und ganz auf das Sportliche. „Wir können es selber richten und das ist ein mentaler Vorteil, den wir nützen sollten“, blickt der 42-Jährige dem heutigen Schlager ab 18.10 Uhr in Lafnitz optimistisch entgegen: „Die Mannschaft hat Lunte gerochen, ist total überzeugt und hat nach den Erfolgen der letzten Wochen auch Selbstvertrauen.“ Durchaus möglich, dass heute im Kampf um den Relegationsplatz eine Vorentscheidung fällt, denn FCW-Konkurrent Austria Klagenfurt muss bei Tabellenführer FC Liefering antreten. „Sieben auf einen Streich“, soll es nach dem Schlusspfiff in Lafnitz heißen. Nach den zuletzt sechs Siegen in Serie sollen nach der längsten Busreise der Saison wieder drei Punkte mehr auf dem Konto stehen.