Wifo: Wirtschaft kommt wieder in Fahrt, Unternehmen schöpfen Zuversicht

Wien – Während in China und den USA die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 schon gestiegen ist, war sie in der Eurozone niedriger als im Vorquartal. Aber auch in Europa mehren sich die Anzeichen für eine Erholung, und in Österreich sind die Unternehmen schon deutlich optimistischer als zuletzt, hier legte die Wirtschaftsleistung sogar leicht zu, schreibt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seinem aktuellen Konjunkturbericht.