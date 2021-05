Kleiner Grenzverkehr: Quarantänepflicht bei Ein- und Rückreise nach Tirol

Bei der Einreise nach Österreich wird auch weiterhin kontrolliert. © APA

Innsbruck – Am Dienstag kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in einer gemeinsamen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz an: "Wir werden bereits ab morgen (12. Mai 2021, Anm.) den kleinen Grenzverkehr zulassen, sodass die Möglichkeit besteht, Einkäufe und Besuche bei Freunden und Verwandten zu machen – natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen."

So weit, so gut. Doch es gibt einen Haken: Während die bayerische Einreisequarantänverordnung (EQV) entsprechend angepasst wird, gilt in Österreich weiter die Covid-19-Einreiseverordnung.

Negativer Test, Registrierung und Quarantäne

Wer nach Österreich einreist, muss sich vorher über das Pre-Travel-Clearance-Formular registrieren und ein gültiges negatives Testergebnis vorlegen. Ein Antigen-Test darf dabei nicht mehr als 48 Stunden, ein PCR-Test nicht mehr als 72 Stunden vor der Einreise durchgeführt worden sein. Wer keinen Test hat, muss spätestens 24 Stunden nach der Einreise einen Corona-Test in Österreich durchführen lassen.

Sofort nach der Einreise oder Rückkehr nach Tirol bzw. Österreich muss eine zehntägige Quarantäne angetreten werden. Diese kann am fünften Tag nach der Einreise mit einem negativen Test vorzeitig beendet werden. Der Tag der Einreise gilt dabei als "Tag null".

Tagesausflüge nicht ausgenommen

Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind weiterhin Grenzpendler, Durchreisende und einige weitere Ausnahmefälle. "Tagesausflüge oder Einkaufsfahrten nach Bayern sind da nicht eingeschlossen", heißt es von Seiten der Tiroler Landespolizeidirketion. Die Kontrollen an den Grenzen bei der Einreise nach Österreich bleiben aufrecht.