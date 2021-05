EU erwartet 2021 unterdurchschnittliches BIP-Wachstum in Österreich

Brüssel, Wien – Die Aussichten für die heimische Wirtschaft haben sich wegen der wachsenden Impfraten und Öffnungsschritte in der Coronavirus-Pandemie laut EU-Kommission wieder leicht gebessert. Sie hat ihre Prognose zumindest für 2021 wieder angehoben. Heuer rechnet die Brüsseler Behörde mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,4 Prozent. In ihrer Winterprognose war sie lediglich von einem Plus von 2 Prozent ausgegangen. Dennoch liegt Österreich unter dem EU-Durchschnitt.