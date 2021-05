Tiroler Golf-Ass Christine Wolf kehrt aus dem Keller zurück auf die Tour

Die Tiroler Profi-Golferin Christine Wolf startet in Südafrika in die internationale Saison.

Kapstadt – In Zeiten wie diesen ist auch bei den Golfern Kreativität gefragt – vor allem dann, wenn es ums Training geht. Anstatt im Winter Däumchen zu drehen, installierte die Tiroler Profi-Spielerin Christine Wolf kurzerhand im Keller der Eltern eine Indoor-Anlage, um vor allem an den Schlägen feilen zu können. „Das ist neu, sonst war ich im Winter ja nie da. Jetzt konnte ich viel daheim mit meinem Trainer üben, das ist ganz gut gegangen“, sagt die 32-jährige Iglerin, die die Golfbälle dabei in ein Abschlag-Netz hämmerte.