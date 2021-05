Tiroler Landeskonservatorium bekommt Jazz- und Pop-Studium

Innsbruck – Das Studienangebot am Tiroler Landeskonservatorium wird erweitert. Dies geschieht im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Mozarteum, teilte das Land Tirol am Mittwoch mit. Konkret wird im Bachelorstudium "Instrumental- und Gesangspädagogik" das Studienprofil um "Jazz/Pop" ergänzt sowie ab dem Wintersemester 2021/2022 das Masterstudium "Musizieren in Diversitätskontexten" angeboten.