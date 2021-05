Nächtliche Diebestour: Gruppe stahl im Bezirk Schwaz vier Ortstafeln

Rotholz – In der Nacht auf Donnerstag kam es im Bezirk Schwaz zu mehreren Ortstafeldiebstählen. Kurz vor Mitternacht hatten zwei Männer eine Gruppe beobachtet, die sich an der Tafel „Rotholz – Gemeinde Buch Ende" zu schaffen machte. Als sie versuchten, die Gruppe darauf anzusprechen, kamen ihnen jedoch nur wüste Beschimpfungen entgegen. Die sechs Täter ließen von der Ortstafel ab und flüchteten in zwei Autos.