Der WSG-Traum vom Europacup nach Pleite gegen Sturm wohl geplatzt

David Nemeth brachte WSG-Angstgegner Sturm mit 1:0 in Führung.

Innsbruck – Sturm Graz bleibt der Angstgegner der WSG Tirol in der Bundesliga. Auch am Mittwochabend gab es für die Elf von Trainer Thomas Silberberger gegen die "Blackies" nichts zu holen. Die Steirer nahmen beim 3:2-Erfolg im Tivoli die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Ein Doppelschlag von David Nemeth (31.) und Kelvin Yeboah (38.) brachte die Gäste nach zerfahrenem Beginn komfortabel in Führung. Nikolai Baden Frederiksen (39.) gab der WSG-Hoffnung neue Nahrung, die Stefan Hierländer (55.) kurz nach dem Seitenwechsel im Keim erstickte. Der erneute Anschlusstreffer von Baden Frederiksen (72.) war an diesem Abend zu wenig für einen Punktgewinn der Wattener.

Zum Spielverlauf: Von den Hausherren ging zu Beginn der Partie mehr Gefahr aus. Bei einem Fernschuss von Thanos Petsos, dessen Vertragsverlängerung um zwei Jahre am Mittwoch bekannt wurde, musste Sturm-Tormann Jörg Siebenhandl eingreifen (9.). Ein von Fabian Koch verlängerter Eckball ging in der 22. Minute nur knapp am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite war ein Abschluss von Andreas Kuen nach Zuspiel von Jakob Jantscher zu ungefährlich (28.).