Neue Kettenreaktion in Tschernobyl? Ukraine gab Entwarnung

Kiew – Nach einem Bericht über eine mögliche neue Gefahrenquelle unter dem Schutzmantel des havarierten Blocks des Kernkraftwerks Tschernobyl gibt die Ukraine vorerst Entwarnung. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Sensoren in allen Räumen einen stabilen Wert ohne Wachstumstendenz", teilte die Verwaltung des ehemaligen Atomkraftwerks am Mittwoch mit. Es gebe keine Gefahr der Entstehung einer selbsterhaltenden Kettenreaktion.

Sollte es zu einer erhöhten Neutronenflussdichte kommen, werde eine neutronenschluckende Lösung eingesetzt. Das Institut für Sicherheitsprobleme von Atomkraftwerken in Kiew teilte hingegen mit, dass nach der Installation des neuen Stahlschutzmantels 2016 eine Zunahme von Reaktionen innerhalb der Kernschmelz-Überreste erwartet wurde. Die abnehmende Feuchtigkeit durch Verdunstung in den kernbrennstoffenthaltenden Überresten werde auch weiter zu einem höheren Neutronenausstoß führen.

In einem online vom Fachmagazin Science am 5. Mai 2021 veröffentlichten Beitrag hatte ein Autor vor einer erneuten Kettenreaktion in den Trümmern des 1986 explodierten Blocks vier gewarnt. Die Situation wurde dabei mit der Restglut in einem eigentlich gelöschten Grill verglichen.