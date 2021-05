17 Flaschen aus Geschäft geschmuggelt: Polizei ermittelt nach Diebstahl in Brixen

Brixen im Thale – Ein Diebstahl in einem Supermarkt in Brixen beschäftigt derzeit die Polizei: Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochnachmittag gelang es Unbekannten, 17 Flaschen hochwertiger Spirituosen an der Kassa vorbei aus dem Geschäft zu schmuggeln, ohne den Alarm auszulösen. Die Diebe nahmen dazu lediglich die Flaschen mit und ließen die Verpackungen samt Diebstahlsicherung im Regal stehen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange. (TT.com)