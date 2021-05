Platter mit demonstrativer Rede: Alle geimpft bis spätestens Juni

Vielleicht schon 2024, spätestens 2025 strebt Platter wieder ein ausgeglichenes Budget an.

Innsbruck – Am Dienstag hat der Landtag mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne sowie den NEOS die beiden neuen Regierungsmitglieder Annette Leja (Gesundheit) und Toni Mattle (Wirtschaft) gewählt. Für Parteichef und Landeshauptmann Günther Platter waren es durchwachsene Tage, vor allem innerparteilich gab es Kritik an der Bestellung von Mattle. Der VP-Wirtschaftsbund hatte auf einen Karrieresprung von Kammerpräsident Christoph Walser in das ÖVP-Regierungsteam gehofft.